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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

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Фото: ТАСС/ Сергей Савостьянов
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Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).

«Самый важный вопрос: кто контролирует диджейский пульт?» — поинтересовался Питт.

Хейг в ответ заметил, что список музыки меняется, и все члены экипажа выбирают плей-лист по очереди.

«У нас есть итальянский астронавт, американские астронавты и два космонавта, поэтому услышать немного традиционной музыки из России за ужином — это очень приятная перемена и погружение», — цитирует его «РИА Новости».

Хейг отметил, что музыкальное разнообразие позволяет реально ценить международную составляющую экипажа.

В настоящее время на борту МКС находятся американцы Ник Хейг, Кристина Кук, Эндрю Морган, российские космонавты Алексей Овчинин и Александр Скворцов, а также итальянец Лука Пармитано.

Ранее сообщалось, что Брэда Питта удивил «бардак» на МКС.

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