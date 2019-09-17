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Экипаж МКС похвалил Брэда Питта за роль астронавта

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Фото: TASS/Zuma/Kento Nara
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Североамериканское космическое агентство NASA провело трансляцию видеосвязи актера Брэда Питта с астронавтом Ником Хейгом, находящимся на Международной космической станции (МКС).

Разговор состоялся в преддверии премьеры фильма «К звездам», в котором Питт сыграл астронавта, отправившегося в далекие галактики на поиски пропавшего отца.

«Ник, кто был более правдоподобен — Клуни (Джордж Клуни сыграл в фильме «Гравитация». — Ред.) или Питт?» — задал вопрос актер.

«Ты, абсолютно точно!» — со смехом ответил Хейг. По его словам, экипаж МКС уже успел посмотреть новый фильм.

Питт отметил, что очень рад такой оценке и ждет с нетерпением, чтобы похвастаться детям.

Кроме этого, актер удивился «беспорядку» на станции.

«Скажу тебе, наш корабль (в фильме) был немного чище», — добавил он.

Хейг с Питтом также обсудили плей-лист, воспроизводимый на МКС, при этом астронавт поделился впечатлениями от русской музыки.

21 августа астронавты Ник Хейг и его коллега Эндрю Морган вышли в открытый космос, чтобы установить новый стыковочный узел на американском сегменте МКС Harmony.

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