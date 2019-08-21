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Астронавты NASA вышли в открытый космос

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Фото: NASA
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Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду, 21 августа, вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС), чтобы установить новый стыковочный узел на американском сегменте МКС Harmony. Об этом сообщается на сайте NASA.

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Уточняется, что новый стыковочный узел International Docking Adapter на станцию доставили в июле. Он был размещен на переходной шлюзовой камере при помощи дистанционного манипулятора Canadarm. После его установки будет обеспечена возможность стыковки коммерческих кораблей с американским сегментом МКС.

По данным ТАСС, нынешний выход является уже третьим для Ника Хейга и первым для Эндрю Моргана.

В настоящее время в основной экипаж МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

В начале июля состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажа экспедиции МКС-60/61 в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Космонавты по традиции провели время вместе с родными, близкими и коллегами, во время церемонии прозвучали слова поддержки и напутствия.

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