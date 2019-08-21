Астронавты NASA вышли в открытый космос

Астронавты NASA Ник Хейг и Эндрю Морган в среду, 21 августа, вышли в открытый космос с Международной космической станции (МКС), чтобы установить новый стыковочный узел на американском сегменте МКС Harmony. Об этом сообщается на сайте NASA.

Уточняется, что новый стыковочный узел International Docking Adapter на станцию доставили в июле. Он был размещен на переходной шлюзовой камере при помощи дистанционного манипулятора Canadarm. После его установки будет обеспечена возможность стыковки коммерческих кораблей с американским сегментом МКС.

По данным ТАСС, нынешний выход является уже третьим для Ника Хейга и первым для Эндрю Моргана.

В настоящее время в основной экипаж МКС входят россияне Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты Ник Хейг, Кристина Кох, Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

В начале июля состоялась торжественная церемония проводов основного и дублирующего экипажа экспедиции МКС-60/61 в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина. Космонавты по традиции провели время вместе с родными, близкими и коллегами, во время церемонии прозвучали слова поддержки и напутствия.