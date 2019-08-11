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В NASA показали кадры бури на Юпитере

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Фото: NASA
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Космическое агентство NASA опубликовало новые кадры Юпитера, сделанные телескопом Hubble в конце июня.

На снимке запечатлены облака и буря, из-за которых самая большая планета Солнечной системы выглядит особенно яркой. Огромная буря бушует в атмосфере Юпитера уже как минимум 150 лет.

Среди наиболее ярких особенностей изображения — насыщенные цветные облака, движущиеся в направлении Большого красного пятна.

«Наиболее яркой чертой на портрете Юпитера является Большое красное пятно. Эта огромная антициклоническая буря по размеру примерно равна диаметру Земли и вращается против часовой стрелки между двумя полосами облаков, которые огибают ее», — говорится на сайте телескопа.

Все яркие полосы на Юпитере представляют собой вихревые потоки и разделены ветрами, которые могут достигать скорости 644 км /ч.

9 августа сообщалось, что мощный взрыв от столкновения метеорита с Юпитером попал на видео.

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