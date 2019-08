В NASA показали кадры бури на Юпитере

Космическое агентство NASA опубликовало новые кадры Юпитера, сделанные телескопом Hubble в конце июня.

На снимке запечатлены облака и буря, из-за которых самая большая планета Солнечной системы выглядит особенно яркой. Огромная буря бушует в атмосфере Юпитера уже как минимум 150 лет.

Среди наиболее ярких особенностей изображения — насыщенные цветные облака, движущиеся в направлении Большого красного пятна.

«Наиболее яркой чертой на портрете Юпитера является Большое красное пятно. Эта огромная антициклоническая буря по размеру примерно равна диаметру Земли и вращается против часовой стрелки между двумя полосами облаков, которые огибают ее», — говорится на сайте телескопа.

Все яркие полосы на Юпитере представляют собой вихревые потоки и разделены ветрами, которые могут достигать скорости 644 км /ч.

#Jupiter is the king of the solar system, more massive than all other solar-system planets combined. Although astronomers have been observing the gas-giant planet for hundreds of years, it still remains a mysterious world: https://t.co/sRE30L9LVh pic.twitter.com/6J2DCzykQZ