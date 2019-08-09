Мощный взрыв от столкновения метеорита с Юпитером попал на видео

Астрофотограф из Техаса Итан Чаппел, наблюдая за Юпитером, смог запечатлеть редкое явление — столкновение метеорита с самой крупной планетой Солнечной системы.

Видеозапись он опубликовал в Twitter.

Автор уточнил, что столкновение метеорита с атмосферой газового гиганта произошло 7 августа. Подобное событие считается крайне редким. Наблюдать за столкновением Юпитера с крупными космическими объектами ученым удавалось всего семь раз, несмотря на то, что из-за огромного притяжения в планету постоянно врезаются метеориты.

В этот раз огромный метеорит врезался в южное полушарие планеты. После удара последовал мощный взрыв, пишет ScienceAlert.

В апреле астрофизики впервые в истории показали фото черной дыры.