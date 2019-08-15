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ЦУП скорректировал орбиту МКС второй раз за день

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Фото: TASS/ZUMA
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Сотрудники российского Центра управления полетами (ЦУП) провели второй за день маневр для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС).

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Маневр осуществили при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12». Об этом в четверг, 15 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш. «Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-12» проработали расчетное время», — отметили в институте.

В 8:53 мск двигательную установку корабля для совершения первого маневра включили первый раз. Она проработала 585 секунд. В результате двух маневров минимальная высота МКС над Землей составила 415 км, а максимальная — 428,7 км.

В прошлый раз высоту орбиты МКС корректировали 3 июля, она была увеличена почти на 1 км. В настоящее время на борту станции находится экипаж, включающий россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

27 июля космический корабль Dragon прибыл на МКС. На борту корабля находилось 2,5 т груза.

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