ЦУП скорректировал орбиту МКС второй раз за день
Сотрудники российского Центра управления полетами (ЦУП) провели второй за день маневр для коррекции орбиты Международной космической станции (МКС).
Маневр осуществили при помощи двигателей грузового корабля «Прогресс МС-12». Об этом в четверг, 15 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИмаш. «Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-12» проработали расчетное время», — отметили в институте.
В 8:53 мск двигательную установку корабля для совершения первого маневра включили первый раз. Она проработала 585 секунд. В результате двух маневров минимальная высота МКС над Землей составила 415 км, а максимальная — 428,7 км.
В прошлый раз высоту орбиты МКС корректировали 3 июля, она была увеличена почти на 1 км. В настоящее время на борту станции находится экипаж, включающий россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
27 июля космический корабль Dragon прибыл на МКС. На борту корабля находилось 2,5 т груза.