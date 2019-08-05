Прямой эфир

Высоту орбиты МКС дважды скорректируют

0
Фото: commons.wikimedia.org
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректируют дважды 15 августа, заявили в понедельник, 5 августа, в NASA, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что коррекции орбиты начнутся 15 августа в первой половине дня с разницей в три часа. Двигатели при этом каждый раз включат на 10 минут.

В прошлый раз высоту орбиты МКС корректировали 3 июля, она была увеличена почти на 1 км. В настоящее время на борту станции находится экипаж, включающий россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

27 июля космический корабль Dragon прибыл на МКС. На борту корабля находилось 2,5 т груза, в частности провиант и материалы для научных экспериментов. Запуск Dragon был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в 1:01 мск в пятницу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС
«Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовал с Байконура

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017