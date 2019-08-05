Высоту орбиты МКС дважды скорректируют

Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) скорректируют дважды 15 августа, заявили в понедельник, 5 августа, в NASA, пишет «РИА Новости».

Отмечается, что коррекции орбиты начнутся 15 августа в первой половине дня с разницей в три часа. Двигатели при этом каждый раз включат на 10 минут.

В прошлый раз высоту орбиты МКС корректировали 3 июля, она была увеличена почти на 1 км. В настоящее время на борту станции находится экипаж, включающий россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.

27 июля космический корабль Dragon прибыл на МКС. На борту корабля находилось 2,5 т груза, в частности провиант и материалы для научных экспериментов. Запуск Dragon был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал в 1:01 мск в пятницу.