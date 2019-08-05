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Робота «Федора» научили шутить перед полетом на МКС

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Робот «Федор», который скоро отправится на Международную космическую станцию, получил элементы искусственного интеллекта, которые позволят ему поддерживать беседу и шутить. Об этом рассказал исполнительный директор по перспективным программам и науке госкорпорации «Роскосмос» Александр Блошенко.

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«Он может поддержать любую тему разговора, ответить на самые различные вопросы: начиная от приветственных, продолжая о его создателях и заканчивая философией космоса», — цитирует ученого «РИА Новости». Он подчеркнул, что робот оказался очень общительным.

Голосовой помощник, встроенный в робота, может поддерживать темы, заданные собеседником, рассказал Блошенко.

На время пребывания на МКС инженеры ограничат подвижность «Федора», чтобы он не сломал оборудование. Будут введены ограничения по рывку при работе с оператором и всевозможные программные «наблюдатели» сверяющие показания с математической моделью робота.

Робот отправится на МКС 22 августа и проведет в космосе 14 дней. За это время он должен выполнить несколько задач под управлением космонавта Александра Скворцова.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель. Робот первым в мире из ему подобных научился садиться на шпагат. В 2018 году был создан выставочный образец «Федора» для ВДНХ.

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