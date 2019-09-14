Российские специалисты провели коррекцию орбиты МКС

Российские специалисты Центра управления полетов (ЦУП) скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС). Они увеличили ее среднюю высоту на 1,05 км, сообщил в субботу, 14 сентября, ЦНИИМАШ.

«Для выполнения маневра в 21 час. 31 мин. по московскому времени были включены двигатели служебного модуля «Звезда» Международной космической станции», — говорится в сообщении.

Двигатели работали 39,5 сек., МКС получила приращение скорости на 0,6 м/с. Коррекция орбиты была проведена для формирования баллистических условий для расстыковки, намеченной на 10:36 мск, и посадки в 14:00 мск пилотируемого корабля «Союз МС-12» 3 октября 2019 года.

Ранее в этот же день в «Роскосмосе» рассказали о сроках реализации российской лунной программы. Она будет проводиться в три этапа, которые получили названия «Вылазка», «Форпост» и «База».

В первую очередь, космонавты проведут обкатку всех технологий на Международной космической станции. Затем, во время второго этапа, высадятся на Луну и создадут первые элементы посещаемой базы. Целью заключительного этапа является строительство лунной базы, доставка оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов и астрофизической обсерватории.