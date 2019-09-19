«Роскосмос» запустит к МКС ждущий 12 лет отправки модуль

Российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который уже 12 лет ждет отправки к Международной космической станции (МКС), запустят в 2020 году. Об этом сообщил представитель «Роскосмоса».

«Запуск запланирован на ноябрь 2020 года, его перенос на более поздний срок не планируется», - цитирует его «РИА Новости».

«Науку» начали строить в 1995 году в качестве дублера модуля МКС «Заря». Позже было решено переоборудовать его в полноценный летный модуль. Запуск при этом планировался на 2007 год, однако по разным причинам неоднократно переносился.

Сейчас в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: функционально-грузовой блок «Заря», служебный модуль «Звезда», стыковочный отсек «Пирс» и малые исследовательские модули «Поиск» и «Рассвет».

В модуле «Наука» будет расположено еще одно спальное место для третьего российского космонавта и второй туалет российского сегмента.

14 сентября сообщалось, запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» к МКС перенесли. Как отметили в «Роскосмосе», корабль должен доставить космонавтам подарки к Новому году. Причины переноса запуска не уточнялись.