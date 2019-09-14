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«Роскосмос» перенес старт корабля на МКС с подарками к Новому году

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Фото: roscosmos.ru
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Запуск грузового корабля «Прогресс МС-13» на Международную космическую станцию (МКС) перенесли с 20 декабря на 6 декабря.

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Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Роскосмоса», корабль доставит космонавтам подарки к Новому году от родных и близких. При этом в госкорпорации не уточнили причину, по которой запуск состоится на две недели раньше срока.

В 2018 году российский космонавт Олег Кононенко, который работал на МКС, остался без новогодних подарков. Гостинцы должен был доставить на орбиту корабль «Союз МС-10», потерпевший крушение ранее в октябре.

В июле космический грузовик «Прогресс МС-12» установил новый рекорд времени полета МКС. Корабль добрался до станции на три минуты быстрее предыдущего «Прогресса», полет которого длился 3 часа 21 минуту.

13 сентября стало известно, что пять японских спутников запустят на орбиту после апреля 2020 года на ракете «Союз-2» с космодрома Байконур.

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