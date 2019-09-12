«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.

Они позволяют восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской лунной программы, сообщает телеканал «Звезда».

Среди документов представлены справки о траекториях полета к Луне, летные характеристики перспективной лунной ракеты, материалы по ракетам, постановление о создании объекта «Е» (первые советские лунные зонды — Ред.) и докладная записка о запуске первого космического аппарата к Луне.

Также представлена докладная записка конструктора Михаила Тихонравова «Об искусственном спутнике Земли». Документ датирован 26 мая 1954 года. В нем обосновывается научная значимость аппарата и перечисляются возможные задачи, которые он может решить.

Публикация приурочена к 60-й годовщине пуска ракеты-носителя «Восток-Л». 12 сентября 1959 года ракета с межпланетной станцией «Луна-2» стартовала с Байконура, а 14 сентября советская станция впервые в истории достигла поверхности Луны.

На следующий день после того, как советский вымпел был доставлен на поверхность Луны, советский лидер Никита Хрущев в ходе визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру точную копию вымпела и специально изготовленный в честь этого события золотой значок, пишет «Ридус».

6 сентября Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли. Связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.