Прямой эфир

«Роскосмос» опубликовал рассекреченные документы лунной программы СССР

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственная корпорация «Роскосмос» в четверг, 12 сентября, опубликовала на своем сайте ряд рассекреченных документов лунной программы СССР.

Готовность номер один: Путин назвал приоритеты для космической отрасли
Роскосмосу поручили оптимизировать себестоимость продукции и выдержать сроки строительства Восточного

Они позволяют восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской лунной программы, сообщает телеканал «Звезда».

Среди документов представлены справки о траекториях полета к Луне, летные характеристики перспективной лунной ракеты, материалы по ракетам, постановление о создании объекта «Е» (первые советские лунные зонды — Ред.) и докладная записка о запуске первого космического аппарата к Луне.

Также представлена докладная записка конструктора Михаила Тихонравова «Об искусственном спутнике Земли». Документ датирован 26 мая 1954 года. В нем обосновывается научная значимость аппарата и перечисляются возможные задачи, которые он может решить.

Публикация приурочена к 60-й годовщине пуска ракеты-носителя «Восток-Л». 12 сентября 1959 года ракета с межпланетной станцией «Луна-2» стартовала с Байконура, а 14 сентября советская станция впервые в истории достигла поверхности Луны.

На следующий день после того, как советский вымпел был доставлен на поверхность Луны, советский лидер Никита Хрущев в ходе визита в США подарил американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру точную копию вымпела и специально изготовленный в честь этого события золотой значок, пишет «Ридус».

6 сентября Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли. Связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» присвоил названия этапам полетов на Луну
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019