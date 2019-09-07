Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли. Об этом 6 сентября сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).
Отмечается, что связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.
«Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 км. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна», - рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван.
Сейчас ученые проводят анализ данных, пишет «РИА Новости».
Посадка планировалась на равнине между кратерами Манцини С и Симпелий N в районе Южного полюса. Эту область еще никогда не исследовали. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной после СССР, США и Китая, совершившей прилунение аппарата.
В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году.