Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей

Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли. Об этом 6 сентября сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Отмечается, что связь была утеряна, когда модуль с луноходом Pragyan находился уже над поверхностью Луны.

«Снижение посадочного модуля проходило в соответствии с планом. Функциональность аппарата оставалась нормальной до высоты в 2,1 км. Затем связь модуля с наземной станцией была потеряна», - рассказал глава ISRO Кайласавадиву Сиван.

Сейчас ученые проводят анализ данных, пишет «РИА Новости».

Посадка планировалась на равнине между кратерами Манцини С и Симпелий N в районе Южного полюса. Эту область еще никогда не исследовали. В случае успеха Индия стала бы четвертой страной после СССР, США и Китая, совершившей прилунение аппарата.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году.