«Роскосмос» присвоил названия этапам полетов на Луну

Госкорпорация «Роскосмос» назвала программу первых полетов российских космонавтов на Луну «Вылазкой».

Следующие этапы названы «Форпост» и «База», говорится в документации на сайте госзакупок. Согласно тендеру по подготовке к полету на Луну, российская пилотируемая программа разбита на три этапа, передает «РИА Новости».

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов.

Стратегический проект «Изучение и освоения Луны» предполагает исследование спутника Земли с орбиты этого небесного тела в 2024 году при помощи спутника «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен доставить на Землю лунный грунт.

Параллельно в 2024 году перспективный пилотируемый транспортный корабль должен будет совершить полет к Международной космической станции, после чего запланирован его беспилотный полет вокруг Луны. К 2028 году российские ученые планируют вывести на орбиту Луны орбитальный модуль.