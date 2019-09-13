В «Роскосмосе» заявили о планах запустить пять японских спутников

Пять японских спутников запустят на орбиту после апреля 2020 года на ракете «Союз-2» с космодрома Байконур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте «Роскосмоса» в пятницу, 13 сентября.

«После подписания соглашения с российским поставщиком пусковых услуг — компанией «Главкосмос Пусковые Услуги», корпорация Axelspace объявила, что общее количество спутников GRUS, запущенных после апреля 2020 года, составит четыре аппарата GRUS и еще один дополнительный — GRUS-1E», — говорится в сообщении.

В госкорпорации отметили, что ранее сообщалось о запуске трех спутников. Аппараты планируется вывести на ракете на солнечно-синхронную орбиту высотой 600 км.

«Число спутников в группировке AxelGlobe [после запуска] увеличится до пяти», — уточнили в «Роскосмосе».

Накануне, 12 сентября, сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту три аппарата, в том числе микроcпутник под кодовым названием ВNU-1 («Цзинши-1») для наблюдений за Арктикой и Антарктикой.