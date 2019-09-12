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Китай успешно вывел на орбиту три спутника

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Фото: ТАСС/Zuma/Xinhua
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КНР успешно вывела на орбиту три аппарата, в том числе микрocпутник под кодовым названием ВNU-1 («Цзинши-1») для наблюдений за Арктикой и Антарктикой. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Запуск был осуществлен в четверг, 12 сентября, в 11:26 по местному времени (06:26 мcк) при помощи ракеты-носителя Long March 4B («Чанчжэн») с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси, передает ТАСС.

Это уже 310-й запуск ракеты-носителя серии «Чанчжэн».

Отмечается, что спутник ВNU-1 был разработан специалистами Пекинского педагогического университета совместно с компанией «Дунфанхун девелопмент» и промышленным объединением «Чанчэн». Главная задача этого спутника дистанционного зондирования — отслеживать дрейф льдов и процесс таяния айсбергов.

В перспективе планируется довести до число этих спутников на орбите до 24.

31 августа сообщалось, что Китай успешно вывел на орбиту два космических аппарата при помощи ракеты-носителя «Куайчжоу-1А».

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