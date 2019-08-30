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Запущенный на ракете «Рокот» российский спутник выведен на орбиту

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Фото: ТАСС/Андрей Моргунов
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Российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой «Рокот», выведен на околоземную орбиту. Об этом «РИА Новости» рассказали в пресс-службе Минобороны России в пятницу, 30 августа.

«Ракета-носитель легкого класса «Рокот» в установленное время вывела на расчетную орбиту космический аппарат, запущенный в интересах Минобороны России», — сообщили в ведомстве.

Пуск осуществили в 17:00 с третьей пусковой установки космодрома. Спустя пять минут разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя.

В начале августа был успешно выведен на орбиту спутник Минобороны России. Тогда ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом стартовала с Байконура.

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