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Спутник Минобороны успешно выведен на орбиту

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Спутник Минобороны России, запущенный в ночь на 6 августа с космодрома Байконур, успешно выведен на орбиту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Ракета-носитель тяжелого класса «Протон-М» в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России», — приводит сообщение агентство «РИА Новости».

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с Байконура в 0:56 мск. В 1:06 головная часть ракеты с разгонным блоком и спутником успешно отделилась от третьей ступени.

Запуск и последующее выведение аппарата на орбиту прошли в штатном режиме. Со спутников установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, он принят на управление наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС). Аппарат получил порядковый номер «Космос-2539».

Как отмечал в феврале первый заместитель командующего космическими войсками ВКС Игорь Морозов, в 2019 году Минобороны проведет последние запуски космических аппаратов с Байконура. В дальнейшем старты военных спутников будут производиться с космодрома Плесецк.

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