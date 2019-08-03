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Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новейший российский ударный беспилотник «Охотник» совершил первый полет, рассказали в субботу, 3 августа, в Минобороны, пишет ТАСС.

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Полет состоялся в 12:20 мск, беспилотник был в воздухе более 20 минут. За это время он успел несколько раз облететь аэродром на высоте около 600 м и совершил успешную посадку.

В военном ведомстве рассказали, что испытания проводились на одном из его аэродромов, но не уточнили на каком.

Впервые «Охотник» поднялся в воздух в начале весны. Тогда аппарат совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы на высоту нескольких метров, а затем сразу приземлился. Испытания не были полноценным полетом и проводились для финальной проверки аэродинамики машины, работы ее бортовых систем и управляемости.

Первые фотографии нового российского вооружения появились в Сети в конце января. За месяц до этого американский новостной портал Business Insider писал, что «Охотник» может существенно усложнить жизнь армии США.

Беспилотник «Охотник» компании «Сухой» выполнен с применением технологии стелс. Аппарат имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.

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