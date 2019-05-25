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Российский стелс-беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

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Фото: youtube.com
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Российский тяжелый ударный стелс-беспилотник «Охотник» в начале весны впервые поднялся в воздух с взлетно-посадочный полосы Новосибирского авиационного завода им. Чкалова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на два источника в авиастроительной отрасли.

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Отмечается, что аппарат совершил полный разгон и оторвался от взлетно-посадочной полосы на высоту нескольких метров, а затем сразу приземлился. Испытания не являются полноценным полетом и выполнены для финальной проверки аэродинамики машины, работы ее бортовых систем и управляемости.

Также стало известно, что в течение нескольких недель была проведена серия подобных испытаний, а все действия, в том числе разбег, набор скорости, подъем в воздух, приземление и остановку, были выполнены беспилотником автономно.

15 февраля министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что полет ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) С-70 «Охотник» состоится в ближайшее время. Первые фотографии нового российского вооружения появились в Сети в конце января.

За месяц до этого американский новостной портал Business Insider писал, что «Охотник» может существенно усложнить жизнь армии США.

БПЛА «Охотник» компании «Сухой» выполнен с применением технологии стелс, имеет аэродинамическую схему «летающее крыло», взлетная масса аппарата достигает 20 т.

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