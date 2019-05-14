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Беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии

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Беспилотники со взрывчаткой атаковали нефтепровод в Саудовской Аравии. Как сообщил во вторник, 14 мая, министр энергетики и минеральных ресурсов страны Халид аль-Фалих, повреждения получили две насосные станции.

Инцидент произошел между 6:00 и 6:30 утра по местному времени.

«14 мая две насосные станции на трубопроводе «Восток-запад», по которому нефть идет с месторождений Восточной провинции в порт на западном побережье, подверглись атаке», — цитирует министра «РИА Новости».

В результате на станции №8 возник пожар, который вскоре удалось локализовать.

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