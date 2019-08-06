Ракета «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур

Ракета-носитель «Протон-М» с военным спутником стартовала с космодрома Байконур. Об этом 6 августа сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.

Отмечается, что ракета стартовала в 0:56 мск. Пуск прошел в штатном режиме. В 1:06 головная часть ракеты с разгонным блоком и спутником успешно отделилась от третьей ступени.

По данным ведомства, выведение ракеты-носителя на орбиту займет несколько часов.

13 июля сообщалось об успешном пуске ракеты-носителя «Протон-М» с космическим аппаратом «Спектр-РГ». Космический аппарат будет исследовать пространство в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения.