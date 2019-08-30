Военный спутник Минобороны успешно отделился от ракеты «Рокот»

Разгонный блок «Бриз-КМ» со спутником военного назначения отделился от ракеты-носителя «Рокот», стартовавшей днем 30 августа с космодрома Плесецк. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Космическая головная часть ракеты космического назначения «Рокот» в составе разгонного блока «Бриз-КМ» и космического аппарата, запущенного в интересах Минобороны России, в расчетное время, 17:05 мск, штатно отделилась от второй ступени ракеты-носителя «Рокот», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Ракета-носитель была взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил (ВКС) России. Запуск состоялся в 17:00 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области.

В начале августа был успешно выведен на орбиту спутник Минобороны России. Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом стартовала с Байконура в 0:56 мск.