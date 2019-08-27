Запуск спутника наблюдения «Ресурс-ПМ» отложили на год

Запуск первого российского спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения «Ресурс-ПМ» перенесли с 2022 на 2023 год, второго — с 2023 на 2024 год.

Об этом говорится в документе «Роскосмоса», имеющемся в распоряжении «РИА Новости». Спутники «Ресурс-ПМ» будут способны проводить съемку в видимом и инфракрасном диапазонах.

Они предназначены для создания топографических карт, контроля загрязнения природной среды, мониторинга природных чрезвычайных ситуаций и поиска нефти.

В российской орбитальной группировке гражданских спутников дистанционного зондирования Земли сейчас по целевому назначению работает только один «Ресурс-П».

4 августа стало известно, что отправка в космос метеорологического спутника «Арктика-М» для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе также перенесена с 2021 на 2023 год.

Выведение на орбиту аппаратов позволит Гидрометцентру повысить точность моделей при составлении краткосрочных прогнозов погоды и даст ученым большой объем новых данных для изучения феномена глобального изменения климата.

В мае сообщалось, что в 2023–2025 годах с целью повышения точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС на орбиту выведут шесть высокоорбитальных навигационных спутников «ГЛОНАСС-В».