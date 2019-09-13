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Задержанных на объекте «Роскосмоса» пригласили на экскурсию на предприятие

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Блогеров, задержанных за попытку пробраться на режимный объект «Роскосмоса», пригласили официально посетить предприятие. Об этом 13 сентября рассказал инициатор вылазки, руфер и видеоблогер Даниил Пустовалов.

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Ранее участники группы рассказали «РИА Новостям» о желании легально посетить Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП). В частности, блогеров интересует камера для тепловакуумных испытаний корабля «Буран».

По словам руфера, после публикации материала с ними связались представители предприятия.

«Всех пригласили, по дате еще не договорились, сказали в любой будний день на следующей неделе», — сказал Пустовалов.

Руфер пояснил, что при планировании вылазки считал здание предприятия заброшенным. Если же «Роскосмос» позволит осмотреть здание предприятия, то он мог бы снять репортажи о ракетно-космической отрасли для своего блога.

14 человек были задержаны 8 сентября на территории НИЦ РКП, напоминает «Газета.ру». Позже было установлено, что пробраться на закрытый объект хотели около 50 человек. Каждого нарушителя оштрафовали 3 тыс. рублей.

Задержали нарушителей на месте, где раньше создавался стенд под корабль «Буран» — сейчас эта территория практически не используется и сдается в аренду, но тем не менее принадлежит госкорпорации.

Изначально целью проникновения назывался вандализм, однако нарушители заверили, что хотели сфотографироваться.

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