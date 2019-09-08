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На объекте «Роскосмоса» задержали подозреваемых в попытке вандализма

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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
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Служба безопасности Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП), входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», задержала 14 человек. Их подозревают в проникновении на территорию с целью совершения актов вандализма, сообщается на сайте «Роскосмоса» в воскресенье, 8 сентября.

Следствие установило, что изначально планировалось проникновение на территорию НИЦ РКП группы до 50 человек. В ночь с 7 на 8 сентября охранники предприятия задержали сначала двоих нарушителей территории, затем еще группу из 12 человек.

В настоящий момент задержанные находятся в отделении полиции в поселке Власиха Московской области.

Ранее, 5 сентября, стало известно, что в ноябре пройдет последний запуск ракеты «Рокот» с разгонным блоком украинского производства.

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