Прямой эфир

В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел». Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин по итогам совещания, которое президент России Владимир Путин провел на космодроме Восточный.

Посчитаем: «Роскосмос» планирует запустить 45 ракет за 2019 год
Россия в новом году может увеличить число космических запусков

«Это опытно-конструкторская работа «Федерация» и название «Орел». Название военного первого парусного корабля, который еще Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые и поднят триколор современный российский», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогозин также заявил, что Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения, пишет ТАСС.

О планах дать кораблю название «Орел» в госкорпорации сообщили в августе. Кроме того, рассматривались варианты «Флаг» и «Аист».

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
«Роскосмос» опубликовал орбитальные снимки урагана «Дориан»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019