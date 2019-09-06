В «Роскосмосе» озвучили название нового космического корабля

Новый пилотируемый космический корабль, который на стадии разработки носил название «Федерация», решено назвать «Орел». Об этом в пятницу, 6 сентября, рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин по итогам совещания, которое президент России Владимир Путин провел на космодроме Восточный.

«Это опытно-конструкторская работа «Федерация» и название «Орел». Название военного первого парусного корабля, который еще Алексеем Михайловичем Романовым был построен впервые и поднят триколор современный российский», — приводит его слова «РИА Новости».

Рогозин также заявил, что Путин одобрил идеологию развития российского ракетостроения, пишет ТАСС.

О планах дать кораблю название «Орел» в госкорпорации сообщили в августе. Кроме того, рассматривались варианты «Флаг» и «Аист».

Летом 2018 года сообщалось, что тестовый беспилотный полет «Федерации» намечен на 2022 год. Планировалось, что корабль совершит беспилотный полет к МКС в 2023 году, а в 2024-м на нем к МКС направится экипаж из двух человек.

«Федерация» — многоразовый пилотируемый космический корабль, который должен прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз». Новейший аппарат сможет брать на борт до шести членов экипажа, а также до 500 кг груза. В грузовом варианте корабль сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 2 т грузов.