Назван срок последнего пуска ракеты «Рокот» с украинскими деталями

Ракета «Рокот» с украинской системой управления в последний раз будет запущена с космодрома Плесецк в ноябре. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщило агентство «РИА Новости».

Пуск будет осуществлен в интересах «Роскосмоса».

«Последний пуск ракеты «Рокот» с тремя спутниками связи «Гонец-М» намечается в ноябре», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аппаратура системы управления «Рокота», точнее его разгонного блока, создана на украинском предприятии «Хартрон». После 2014 года Украина прекратила поставки этой аппаратуры в Россию.

Ракета-носитель легкого класса «Рокот» создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый пуск «Рокота» с космодрома Плесецк состоялся в мае 2000 года. Всего с этой площадки было проведено 30 пусков ракеты, запущено на орбиту 70 космических аппаратов различного назначения.

30 августа российский военный спутник, запущенный с космодрома Плесецк в Архангельской области ракетой «Рокот», был выведен на околоземную орбиту.