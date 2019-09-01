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«Роскосмос» начал производство самых мощных ракетных двигателей

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса
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НПО «Энергомаш», входящее в госкорпорацию «Роскосмос», запустило серийное производство самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ. На сайте госзакупок в воскресенье, 1 сентября, был опубликован соответствующий документ.

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«Закупка сортового проката литейных сталей и сплавов РД-171. Товар предназначен для использования заказчиком в основном производстве для комплектации РД-171МВ в рамках опытно-конструкторской работы «Феникс», — говорится в техзадании к закупке НПО «Энергомаш», которое приводит «РИА Новости».

На закупку запланировано потратить около 19,5 млн рублей, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Двигатели предназначены для использования на первой ступени новой ракеты-носителя «Союз-5». Кроме того, они будут применяться на сверхтяжелой ракете «Енисей», пишет «Газета.ру».

Первые испытания РД-171МВ состоятся до конца 2019 года. Поставка для летных испытаний в составе «Союза-5» пройдет в 2021 году. Первый пуск запланирован на ноябрь 2022 года.

Ранее 22 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал об интересе Индии к РД-180 — двухкомпонентным жидкостным ракетным двигателям, которые производятся на НПО «Энергомаш». Двигатели поставляются в США, также в 2018 году Рогозин заявлял о готовности поставлять их в Китай.

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