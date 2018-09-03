Рогозин заявил о готовности России поставлять ракетные двигатели в Китай

Россия готова поставлять ракетные двигатели в Китай. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в понедельник, 3 сентября.

«Если мы их поставляем в США, почему мы не можем поставлять их дружественному Китаю?» — цитирует его «РИА Новости».

При этом Рогозин оговорился, что ракетные двигатели будут поставляться уже готовыми и со всеми серийными материалами.

12 августа стало известно, что США прорабатывают возможности отказа от российского ракетного двигателя РД-180.

24 августа вице-президент США Майк Пенс пообещал отказаться от услуг России в транспортировке астронавтов.

Американцы до сих пор пользуются российскими ракетными двигателями. Все попытки создать собственные аналоги пока успехом не увенчались. Конгресс США уже пытался отказаться от покупки дорогостоящих РД-180, но, признав их безальтернативность, разрешил Пентагону закупить еще 20 двигателей.