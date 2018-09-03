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Рогозин заявил о невозможности построить в США подобные российским ракетные двигатели

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сравнил ракетно-космический потенциал РФ и Соединенных Штатов. По его словам, США не могут создать такие ракетные двигатели по цене и качеству, как российские.

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С таким заявлением он выступил 3 сентября, сообщает «РИА Новости».

«Несмотря на массированное давление, которое испытывают заказчики этих двигателей на территории США со стороны правящего класса США, конгресса, альтернативы им тем не менее в Соединенных Штатах до сих пор не создано», — сказал глава «Роскосмоса».

Рогозин уже заявлял, что Россия не намерена покидать лидирующие позиции в космической отрасли и даст «серьезный бой конкурентам». По его мнению, страна должна прийти к серийному производству спутников для предоставления связи, телевидения, интернета, навигации и решения оборонных задач.

Ранее днем в «Роскосмосе» рассказали об использовании американским изобретателем Илоном Маском советских технологий в области многоразовых ракет. В корпорации отметили, что ракетно-динамические, парашютные схемы впервые были разработаны в СССР, а «потом американцы это всё успешно реализовывали».

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