На режимном объекте «Роскосмоса» задержали 14 человек

На территории Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП) в воскресенье, 8 августа, задержали 14 человек. Об этом сообщается на официальном сайте госкорпорации «Роскосмос», в состав которой входит предприятие.

В сообщении сказано, что всех задержанных служба безопасности НИЦ передала полиции.

Накануне на территории предприятия были задержаны три человека. В ходе разбирательства выяснилось, что они пробрались на режимный объект, чтобы сделать там фотографии и выложить их в интернет.

Представители правоохранительных органов, которым передали задержанных, установили, что нарушители планировали в ночь на 8 сентября провести на территорию НИЦ группу из 50 человек. Целью задержанных в «Роскосмосе» назвали «вандальные действия по отношению к оборудованию».

11 июля сообщалось, что в чернобыльской зоне отчуждения задержали троих незаконно проникших туда экстремалов. Двое из них оказались британцами, один — россиянином.