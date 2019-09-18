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Рогозин назвал возможные сроки возвращения пистолетов для космонавтов

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Фото: wikipedia.org
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Огнестрельное оружие может снова появиться в аварийном запасе российских космонавтов через некоторое время. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

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Оружие, которое, по словам Рогозина, уже тестируется, может войти в комплект космонавта «года через полтора» — к 2021 году, передает «РИА Новости».

Ранее 18 сентября Рогозин заявил, что сотрудничество в борьбе с астероидами послужит сближению разных стран, а также будет способствовать взрывному развитию технологий. По его словам, западные страны не вводили санкций в отношении «Роскосмоса», поэтому «надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе».

Ранее в сентябре в «Роскосмосе» заявили, что рассматривают вопрос возвращения оружия в носимый аварийный запас (НАЗ) космонавтов. Оно необходимо на случай приземления в районе обитания диких животных.

По словам космонавта Олега Кононенко, оружие в НАЗе может быть полезным.

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