Рогозин рассказал о роли борьбы с астероидами в международных отношениях

Сотрудничество в борьбе с астероидами послужит сближению разных стран, а также будет способствовать взрывному развитию технологий. С таким заявлением в среду, 18 сентября, выступил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, западные страны не вводили санкций в отношении «Роскосмоса», поэтому «надо быть идиотами, чтобы обречь себя на одиночество в космосе».

На встрече со студентами Балтийского государственного технического университета «Военмех» им. Д.Ф. Устинова в Санкт-Петербурге Рогозин заявил, что сейчас важно понять, какие риски исходят из космоса.

17 сентября сообщалось, что Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Соответствующее соглашение подписали «Роскосмос» и Китайская национальная космическая администрация.