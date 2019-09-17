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Россия и Китай договорились вместе исследовать Луну

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Фото: Pixabay
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Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области исследования Луны и дальнего космоса. Соответствующее соглашение между госкорпорацией «Роскосмос» и Китайской национальной космической администрацией было подписано по итогам 24-й регулярной встречи глав правительств России и КНР, сообщает «Интерфакс» во вторник, 17 сентября.

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В ходе встречи премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил важность совместных лунных миссий с Китаем.

«Россия и Китай намерены исследовать поверхность Луны, заниматься вопросами дальнего космоса, создать объединенный центр данных на материалах таких экспедиций», — пояснил Медведев.

14 сентября в «Роскосмосе» сообщили, что начало реализации трех этапов лунной программы планируется к 2024 году. К этому моменту исследование спутника Земли начнут вести с орбиты этого небесного тела при помощи аппарата «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен будет доставить на Землю лунный грунт. Пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в запланирован на 2030 год.

Что касается китайских проектов по изучению спутника Земли, то в начале года китайский космический зонд «Чанъэ-4» успешно сел на обратной стороне Луны. В данный момент он успешно работает и передает на Землю изображения.

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