В «Роскосмосе» обозначили сроки реализации российской лунной программы

Программа освоения Луны, которая разрабатывается в России, состоит из трех этапов. Их реализация планируется к 2024 году, сообщает в субботу, 14 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на «Роскосмос».

«Новая российская лунная программа рассчитана до 2040 года и разбита на три этапа», — указано в сообщении.

Отмечается, что первый этап будет называться «Вылазка», второй — «Форпост», третий — «База». Вначале космонавты проведут обкатку всех технологий на Международной космической станции. Затем, во время второго этапа, высадятся на Луну и создадут первые элементы посещаемой базы. Целью заключительного этапа является строительство лунной базы, доставка оборудования для бурения, создание экспериментальных добывающих и производственных комплексов и астрофизической обсерватории.

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что Россия планирует пилотируемый полет к Луне с высадкой на ее поверхность в 2030 году. В случае успешной реализации планов примерно через 10 лет РФ развернет на земном спутнике модули для жизни и работы космонавтов.

Стратегический проект «Изучение и освоение Луны» предполагает исследование спутника Земли с орбиты этого небесного тела в 2024 году при помощи спутника «Луна-Ресурс-1». Ориентировочно в 2027 году аппарат «Луна-Грунт» должен доставить на Землю лунный грунт.

Параллельно в 2024 году перспективный пилотируемый транспортный корабль должен будет совершить полет к Международной космической станции, после чего запланирован его беспилотный полет вокруг Луны. К 2028 году российские ученые планируют вывести на орбиту Луны орбитальный модуль.