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Испытания макета двигателя для космического буксира намечены на 2020 год

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Фото: roscosmos.ru
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Макет двигателя для космического ядерного буксира, на который установят ядерную энергоустановку мегаваттного класса, госкорпорация «Роскосмос» намерена испытать в 2020 году. Об этом свидетельствует информация на сайте госзакупок.

Отмечается, что «Роскосмос» заказал работы по прикладным инновационным исследованиям технологий создания ракетных двигателей. Сумма контракта составляет 525,6 млн рублей, а экспериментальное подтверждение работоспособности макета должно состояться не позднее 30 марта.

Кроме того, в тендера указано, что исполнитель по контракту должен предоставить предложения по проектному облику электроракетного роторного двигателя в составе ядерной энергодвигательной установки межорбитального буксира.

6 марта сообщалось, что в «Роскосмосе» призвали предприятия ракетно-космической отрасли при разработке перспективной техники ориентироваться на создание принципиально новых систем, включая ракетопланы с ядерной двигательной установкой.

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