Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100

Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказал руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

«Турция как страна с высокоразвитой промышленностью может быть заинтересована в проектах кооперации», — цитирует Слюсаря «Интерфакс».

По его словам, ОАК также провела встречи с несколькими турецкими авиакомпаниями, которым можно предложить МС-21 и Superjet-100. Соответствующие переговоры проводились в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

28 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Президенты осмотрели новинки российской военной и гражданской авиации. Турецкий лидер заинтересовался российскими истребителями.

В середине июля США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству истребителей F-35. Это произошло, после того как Россия начала поставлять в республику зенитно-ракетные комплексы С-400.