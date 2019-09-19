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Россия предложила Турции совместное производство МС-21 и Superjet-100

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Россия предложила Турции сотрудничество при производстве самолетов МС-21 и Sukhoi Superjet-100. Об этом в четверг, 19 сентября, рассказал руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

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«Турция как страна с высокоразвитой промышленностью может быть заинтересована в проектах кооперации», — цитирует Слюсаря «Интерфакс».

По его словам, ОАК также провела встречи с несколькими турецкими авиакомпаниями, которым можно предложить МС-21 и Superjet-100. Соответствующие переговоры проводились в рамках фестиваля авиации, космоса и технологий TEKNOFEST в Стамбуле.

28 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетил авиасалон МАКС-2019. Президенты осмотрели новинки российской военной и гражданской авиации. Турецкий лидер заинтересовался российскими истребителями.

В середине июля США в одностороннем порядке исключили Турцию из программы по производству истребителей F-35. Это произошло, после того как Россия начала поставлять в республику зенитно-ракетные комплексы С-400.

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