Преступники сбили на машине полицейского в Химках
В подмосковном городе Химки преступники на автомобиле сбили сотрудника полиции. Об этом 20 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.
По имеющейся информации, инцидент произошел в деревне Кирилловка. В этот момент полицейские вместе с ОМОНом проводили задержание преступников. Однако во время спецоперации злоумышленники на машине совершили наезд на полицейского и скрылись в неизвестном направлении.
Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов получил незначительные травмы.
По данным телеканала, злоумышленники являются сутенерами, которые хотели провести закупку проституток.
На данный момент полиция разыскивает преступников. В области объявлен план «Перехват».
19 сентября сообщалось, что депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Виктора Сысуна подозревают в том, что его автомобиль сбил пожилого человека, а затем скрылся с места происшествия.