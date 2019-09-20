Преступники сбили на машине полицейского в Химках

В подмосковном городе Химки преступники на автомобиле сбили сотрудника полиции. Об этом 20 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел в деревне Кирилловка. В этот момент полицейские вместе с ОМОНом проводили задержание преступников. Однако во время спецоперации злоумышленники на машине совершили наезд на полицейского и скрылись в неизвестном направлении.

Отмечается, что сотрудник правоохранительных органов получил незначительные травмы.

По данным телеканала, злоумышленники являются сутенерами, которые хотели провести закупку проституток.

На данный момент полиция разыскивает преступников. В области объявлен план «Перехват».

19 сентября сообщалось, что депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа Виктора Сысуна подозревают в том, что его автомобиль сбил пожилого человека, а затем скрылся с места происшествия.