Полицейский сбил ребенка на переходе в Токио

Полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Токио. Об этом 18 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел, когда служебная машина с включенной сиреной направлялась в главное полицейское управление, чтобы оперативно доставить анализ мочи фигуранта дела об употреблении наркотиков.

Сначала автомобиль проехал перекресток за красный свет, а потом наехал на пятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

16 августа блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил молодого человека в Махачкале. В соцсетях водитель неоднократно выкладывал ролики, на которых нарушал ПДД. Мужчина утверждает, что юноша внезапно выскочил перед его автомобилем.