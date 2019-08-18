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Полицейский сбил ребенка на переходе в Токио

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Фото: Depositphotos
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Полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Токио. Об этом 18 августа сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел, когда служебная машина с включенной сиреной направлялась в главное полицейское управление, чтобы оперативно доставить анализ мочи фигуранта дела об употреблении наркотиков.

Сначала автомобиль проехал перекресток за красный свет, а потом наехал на пятилетнего мальчика. Ребенка госпитализировали без сознания, его состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

16 августа блогер Махмуд Иманалиев насмерть сбил молодого человека в Махачкале. В соцсетях водитель неоднократно выкладывал ролики, на которых нарушал ПДД. Мужчина утверждает, что юноша внезапно выскочил перед его автомобилем.

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