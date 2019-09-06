Водитель в Томске сбил собаку и обвинил ее владельца в порче машины

В Томске возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка после того, как он ударил кулаком по машине водителя, сбившего его щенка. Об этом 6 сентября пишет TB2.

Инцидент произошел еще 5 июня. По словам молодого человека, он взял с собой в гараж трехмесячную лайку, животное бегало без поводка и попало под внедорожник.

«Я увидел, что автомобиль остановился на собаке. Выбежал из гаража и закричал, чтобы водитель съехал. Водитель Nissan не отреагировал, я ударил по капоту машины. Мужчина вышел, стал извиняться», — приводит слова подростка телеканал «360».

После случившегося автомобилист вызвал ДПС. Прибывшие на место полицейские составили схему ДТП, а молодой человек с отцом похоронили собаку. Однако на этом история не закончилась. Водитель внедорожника подал на подростка в суд и потребовал выплатить ему материальный ущерб в размере 14 тыс. рублей. По словам автомобилиста, подросток якобы угрожал ему, просил денег за собаку и повредил капот.

Правоохранители возбудили в отношении молодого человека уголовное дело о преднамеренной порче чужого имущества. В случае если вина будет доказана, ему грозит до двух лет лишения свободы. Также следствие усмотрело в действиях школьника признаки оскорбления водителя и угрозы убийством. В свою очередь, семья мальчика обратилась за помощью к зоозащитникам.

В марте сообщалось, что покрашенная в синий цвет собака погибла в Тверской области.