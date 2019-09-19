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Автомобиль депутата думы ХМАО подозревают в наезде на пенсионера

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Депутата думы Ханты-Мансийского автономного округа от ЛДПР Виктора Сысуна подозревают в том, что его автомобиль сбил пожилого человека, а затем скрылся с места происшествия. 60-летний пенсионер был госпитализирован с переломом бедра и другими травмами. Однако, по предварительным данным, скорую помощь вызвал не депутат.

Инцидент произошел 9 сентября на территории кооператива «Речник» в Сургуте. Как рассказали ИА «Ура.ру» источники в региональном управлении МВД, инспекторы проверили записи с камер на месте ДТП и установили, что единственная машина, которая заезжала и выезжала оттуда, принадлежит Сысуну.

Сысун подтвердил агентству, что его автомобиль осматривали полицейские, а сам он давал объяснения. Однако факт участия в ДТП он отрицает. Получить оперативный комментарий в УМВД по ХМАО агентству не удалось.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР предложили смягчить наказание для водителей, оставивших место аварии. Сейчас за это грозит лишение прав или арест на 15 суток. Депутаты настаивают на введении штрафа в размере 10 тыс. рублей, лишении прав на срок до 1,5 лет или административного ареста на срок до 15 суток.

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