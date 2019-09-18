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У россиян появится возможность не платить штрафы ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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У россиян появилась возможность уйти от выплат штрафов ГИБДД. Однако процедура обнуления долгов будет сопровождаться довольно жесткой проверкой.

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Как 18 сентября сообщила «Российская газета», долги спишут тем, кто признает себя банкротом. Подобный законопроект уже рассмотрен правительственной комиссией. По словам председателя Ассоциации юристов России Владимира Груздева, такие меры существенно облегчат тяжелую финансовую ситуацию россиян, попавших в сложное положение.

Однако сама процедура банкротства подразумевает под собой тщательную проверку. С человека могут многое взыскать в счет погашения долга, после чего остальная часть задолженности будет списана.

Издание отмечает, что за последний год в стране было признано банкротами 411,8 тыс. граждан. Общая сумма долгов, которая в итоге была с них списана, составила 153,7 млрд рублей.

26 августа стало известно, что штрафы за нарушение ПДД можно будет обжаловать в онлайн-режиме.

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