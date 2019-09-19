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Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с граждан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России изменится система взыскания долгов с граждан. Так, на досудебное погашение просроченного долга выделят 30 дней, а в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) будут включать и коллекторов, и кредитные организации. Об этом пишет «Коммерсант» 19 сентября.

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Концепцию закона «О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц» разрабатывают Минюст и ФССП, его должны внести в правительство до конца года.

Согласно документу, взыскатель сможет обратиться в суд, если просроченный долг не будет закрыт по истечении 30 дней после получения заемщиком уведомления о возврате суммы. Такая мера должна защитить права граждан и уменьшить количество споров в суде.

Внесение в реестр ФССП организаций, занимающихся возвратом задолженностей физлиц по договорам займа, позволит им звонить должникам, отправлять им уведомления и использовать «робота-коллектора».

В перечень попадают банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторы связи, управляющие компании ЖКХ и прочие организации. Они будут обязаны, в частности, хранить аудиозаписи разговоров и переписки с должниками не менее двух лет и страховать свою ответственность за причинение убытков должнику.

12 сентября стало известно, что поправки в закон «О кредитных историях» предполагают предоставить бюро кредитных историй (БКИ) данные о доходах россиян. Именно БКИ будут в дальнейшем рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН).

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