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Коллекторам напомнили о запрете звонить должникам чаще раза в день

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Коллекторы не имеют права звонить заемщикам чаще одного раза в день. Об этом говорится в официальном письме-разъяснении Федеральной службе судебных приставов (ФССП), имеющемся в распоряжении ТАСС.

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Соответствующее письмо было направлено в верхнюю палату парламента после запроса сенаторов о проверке фактов нарушения этой нормы закона со стороны коллекторских агентств.

По закону коллекторы могут общаться с должником в рабочие дни с 08:00 до 22:00, а в выходные дни — с 09:00 до 20:00. Вместе с тем запрещается лично встречаться с должником чаще одного раза в неделю, а звонить по телефону — больше одного раза в сутки, пишет НСН.

Иногда при оформлении документов на кредит заемщика просят подписать отдельную бумагу, которая дает право коллекторам звонить ему чаще одного раза в день, однако юридической силы этот документ не имеет, поскольку противоречит действующему законодательству.

Как напоминает «Федеральное агентство новостей», с января 2017 года коллекторские агентства в РФ начали работать по новым правилам. Закон установил максимальное количество звонков и сообщений должнику в течение дня, недели и месяца.

В конце июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете на передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ.

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