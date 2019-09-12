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Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Показатель долговой нагрузки заемщиков (ПДН) будут рассчитывать не банки, а специально созданные квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ). Для этого они получат доступ к данным о доходах россиян.

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Такие поправки в закон «О кредитных историях» рассмотрят в первом чтении в сентябре, рассказал «Известиям» глава Комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Пока нерешенным остается вопрос цены за рассчитанный показатель, добавил он.

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.

В пресс-службе ПФР отметили, что по закону персональные данные не могут передаваться без согласия гражданина. Однако ПДН, «по мнению большинства юристов», не относится к персональным данным, объяснили «Известиям» в одном из банков.

С такой постановкой вопроса не согласен Центробанк. Там «Известиям» пояснили, что предоставление сведений о действующих договорах займа без разрешения клиентов может привести к нарушению прав граждан.

Финансовые организации уже давно хотят получать информацию из БКИ без согласия заемщика. Однако это чревато «маркетинговым терроризмом» со стороны кредитных организаций, указали эксперты.

Подробнее — в материале «Известий»:

Аналитический склад: бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

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