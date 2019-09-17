Взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших НПЗ в Италии

На нефтеперерабатывающем заводе компании Eni на севере Италии произошел взрыв, за ним последовал пожар. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города Саннадзаро-де-Бургонди.

Сообщается, что жители города услышали грохот на предприятии около 6:35 (7:35 мск). Более того, взрыв услышали жители соседних населенных пунктов. На место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция.

В экстренных службах отметили, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

Завод Eni в области Ломбардия является одним из крупнейших в Италии.

14 сентября взрывы и пожары произошли на двух нефтяных объектах Саудовской Аравии, принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия.

16 сентября сообщалось, что Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на эти объекты. В Тегеране эти обвинения назвали ложью. Ответственность за нападения взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».