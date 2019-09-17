Прямой эфир

Взрыв и пожар произошли на одном из крупнейших НПЗ в Италии

0
Фото: Global Look Press/Matteo Nardone/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На нефтеперерабатывающем заводе компании Eni на севере Италии произошел взрыв, за ним последовал пожар. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на администрацию города Саннадзаро-де-Бургонди.

Сообщается, что жители города услышали грохот на предприятии около 6:35 (7:35 мск). Более того, взрыв услышали жители соседних населенных пунктов. На место происшествия прибыли пожарные, медики и полиция.

В экстренных службах отметили, что ситуация находится под контролем, пострадавших нет. Причины инцидента устанавливаются.

Завод Eni в области Ломбардия является одним из крупнейших в Италии.

14 сентября взрывы и пожары произошли на двух нефтяных объектах Саудовской Аравии, принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия.

16 сентября сообщалось, что Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на эти объекты. В Тегеране эти обвинения назвали ложью. Ответственность за нападения взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Один человек пострадал при возгорании бензовозов в Челябинске
Пятиэтажка загорелась при взрыве самогонного аппарата в Ангарске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019