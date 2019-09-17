Один человек пострадал при возгорании бензовозов в Челябинске

Два бензовоза загорелись во вторник утром на эстакаде автозаправочного комплекса в Челябинске. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на в ГУ МЧС по региону 17 сентября.

Согласно предварительным данным, пострадал один человек. Издание «74.ру» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения по Челябинску отмечает, что пострадавший — водитель одного из бензовозов. «Ожогов у мужчины нет. Его госпитализировали в областную клиническую больницу № 3», — уточнили в ведомстве.

Пожар произошел по улице Асфальтной. Площадь возгорания составила 200 кв. м. «Сотрудники МЧС работали по повышенному номеру сложности пожара», — говорится в сообщении спасательной службы.

Причины и обстоятельства ЧП уточняются.

В середине июля 2019 года два человека пострадали при возгорании бензовоза на автозаправке одного из сельскохозяйственных предприятий в селе Большое Подовечье в Рязанской области.