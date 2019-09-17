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Власти Барнаула заявили о готовности города к отопительному сезону

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Администрация Барнаула назвала дату начала в городе отопительного сезона. Тепло поступит в дома 23 сентября.

Городские власти утверждают, что никаких срывов в подготовке энергосистем нет. По контуру Барнаульских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2 провели гидравлические испытания, завершен плановый ремонт тепловых сетей и теплофикационного оборудования. Запасы угля на местных ТЭЦ – 300% от норматива, пишет altapress.ru.

Таким образом, заключили в мэрии, к запуску тепла полностью готовы все 178 детских садов и 92 школы. Медицинские учреждения готовы на 92%, а жилой фонд – на 85%. Подача отопления возможна и до 23 сентября, но по специальной заявке в ресурсоснабжающую организацию.

16 сентября сообщалось, что в Нижнем Тагиле отопительный сезон уже стартовал.

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