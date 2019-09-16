Отопительный сезон стартовал в Нижнем Тагиле

Систему отопления запустили в Нижнем Тагиле. Первыми тепло получат социальные объекты города.

По данным мэрии, на текущий момент ведется подключение детских садов и школ. Согласно графику, работы должны быть проведены с 16 по 21 сентября, однако власти намерены обеспечить учреждения отоплением до пятницы. Об этом сообщает ТагилСити.ру.

К началу отопительного сезона готово 97% объектов. В Дзержинском районе продолжаются работы на теплосетях, они завершатся к 20 сентября.

Ранее сообщалось, что отопление начали включать в Мурманской области, Якутии, Коми и в других регионах.